Москва, , 10:37 — REGNUM Сессия Гайдаровского форума пройдёт с участием заместителя главы Федеральной налоговой службы Алексея Оверчука, он заменит руководителя ведомства Михаила Мишустина. Об этом сообщают 16 января организаторы форума.

Оверчук будет участвовать в сессии «Налоги в цифровом мире». Одиннадцатый Гайдаровский форум проходит в Президентской академии 15 и 16 января.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 15 января предложил назначить Мишустина председателем правительства РФ. Прежнее правительство во главе с Дмитрием Медведевым сложило полномочия.