Нур-Султан, 16 января 2020, 10:36 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Калмуханбета Касымова начальником Службы государственной охраны, сообщили 16 января в пресс-службе главы государства.
Кроме того, Токаев также освободил Касымова от должности помощника президента — секретаря Совета безопасности республики. В этот же день, 16 декабря, президент республики назначил Ануара Садыкулова заместителем председателя КНБ республики — директором службы специального назначения «А».
Ранее Ануар Садыкулов занимал должность начальника Службы государственной охраны. С 2011 по 2019 годы Калмуханбет Касымов возглавлял министерство обороны Казахстана.