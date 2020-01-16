Тбилиси, , 10:34 — REGNUM

Американская неправительственная организация NDI, которая проводит в Грузии исследования общественного мнения, выявила самый худший результат оценки населением основного направления развития страны. Об этом представители исследовательской организации заявили на пресс-конференции 16 января.

Согласно исследованиям, которые по заказу NDI в период с 19 ноября по 13 декабря проводила грузинская организация CRRC, на вопрос «В каком направлении развивается Грузия» 53% опрошенных ответили, что страна развивается в неправильном направлении. 19% сочли направление развития Грузии правильным, а 24% заявили, что страна не меняется.