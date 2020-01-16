Абакан, , 11:08 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и последовавшие за ним изменения в политической жизни страны ИА REGNUM прокомментировал хакасский журналист и общественный деятель Александр Мяхар.

«К сожалению, бывают изменения, которые должны привнести оптимизм в настроения, но по факту приносят большее разочарование, чем если бы этих изменений не было бы совсем. Собственно, после послания президента Федеральному собранию осталось чувство неудовлетворенности. Несмотря на его эпохальность, обозначение вектора политических изменений (о которых ещё долго будут рассуждать политологи) и увеличение социальных гарантий для малообеспеченных граждан (что, безусловно, очень важно), лично я не услышал главного. Главное — это развитие страны», — отметил Александр Мяхар.

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Он подчеркнул, что не услышал в послании ничего о том, как будет развиваться экономика:

«Да, государство будет больше помогать бедным, да, рекомендовано создавать больше бюджетных мест в вузах и вести работу по взаимодействию с бизнесом в части трудоустройства. Но кто спрашивает бизнес, а может ли он дать это трудоустройство? Почему люди бедные и почему им не хватает средств на жизнь, которые восполняет государство, и то в мизерных долях? Может потому что у нас недостаточно рабочих мест, больше того, высокооплачиваемых рабочих мест для широких слоёв населения. Ведь это именно то условие, которое способствует формированию среднего класса. Я хочу видеть нашу страну, как страну возможностей, а, к сожалению, я ничего не услышал о том, как будет развиваться экономика».

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Что касается отставки Дмитрия Медведева с должности премьер-министра России, эксперт полагает, что это должно было случиться значительно раньше:

«Все прекрасно понимают, как общество относится к Дмитрию Медведеву, и его отставка должна была случиться ещё на президентских выборах в марте 2018 года — этого ждали от президента. Да, отставка произошла, но кого президент рекомендует на место премьера? Руководителя ФНС. То есть первоочередной задачей ставится сбор налогов? Конечно, социальные обязательства государства должны выполнятся в любом случае, и если нет внутреннего мощного экономического класса, то опять делается ставка на недра и на увеличение налогов. Ведь от некоторых уже прямо звучат призывы, что надо ввести налог, к примеру, для домохозяек. Для них это логично, ведь для бизнеса уже и так бремя налогов и условий деятельности слишком высокое, бизнес закрывается и платит налогов все меньше. На примере Хакасии это очень хорошо видно».

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«Не хочу рассуждать о большом трансферте власти, изменениях в конституцию, роли парламента и так далее. Пусть политологи это обсуждают. Как предприниматель, как политик-реализатор, который желает видеть проектных чиновников, формирование среднего класса, широкого собственного российского производства и строительства, я хочу видеть не страну социальной помощи с параллельным увеличением пенсионного возраста и налогов, а страну возможностей для каждого», — подытожил Александр Мяхар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию 15 января 2020 года в Москве.