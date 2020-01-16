Нур-Султан, 16 января 2020, 10:20 — REGNUM Международный форум в сфере информационных технологий в Алма-Ате посетят главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 16 января в пресс-службе министерства цифрового развития, информации и аэрокосмической промышленности республики.
Форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики» пройдет 31 января. В мероприятии также планируют принять участие международные эксперты в сфере информационных технологий.
Участники мероприятия обсудят развитие региона на основе использования больших данных и искусственного интеллекта. Главы правительство стран ЕАЭС обсудят вопросы сотрудничества в данной сфере в рамках отдельной сессии.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 года премьер-министры стран ЕАЭС приняли участие в форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0», который прошел в Алма-Ате. Бывший глава правительства России Дмитрий Медведев призвал страны союза к цифровой интеграции.
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