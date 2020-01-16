Бандар-Сери-Бегаван, , 10:20 — REGNUM Индонезия выразила готовность стать сопредседателем Туристического форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2021 году и председателем в 2022 году, сообщает Antara.

«В 2021 году, Индонезия станет сопредседателем Туристического форума АСЕАН в Камбодже, а в 2022 году Индонезия проведет этот форум. Мы хорошо подготовимся к обоим мероприятиям», — заявила заместитель министра туризма и креативной экономики Индонезии Анжела Танусудибжо.

Напомним, совещание министров туризма АСЕАН состоялось в рамках серии мероприятий на Туристическом форуме, который проходит в Брунее с 12 по 16 января 2020 года. Помимо министров туризма стран Юго-Восточной Азии, на форуме присутствовали коллеги из Китая, Южной Кореи и Индии.