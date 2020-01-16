Тегеран, , 10:14 — REGNUM Франция, германия и Великобритания «продали остатки» ядерной сделки с Ираном в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя статью, опубликованную газетой The Washington Post.

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«Евротройка» продала остатки СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. ИА REGNUM) в обмен на то, чтобы избежать новых пошлин Трампа. Так не пойдёт, друзья. Вы только дразните его аппетиты», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства в Twitter.

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«Если вы хотите продать свою честность, вперед. Но не предполагайте высокую мораль и юридические обоснования. У вас их нет», — подчеркнул Зариф.

Напомним, 15 января газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп угрожал Франции, Великобритании и Германии ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД по его ядерной программе. По предварительным данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как европейские страны запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января главы МИД ФРГ, Франции и Британии объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Эти действия в МИД Ирана назвали юридически необоснованными, а принятое «евротройкой» решение сочли «стратегической ошибкой».