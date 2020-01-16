Смоленск, , 09:59 — REGNUM Содержание послания президента РФ Владимира Путина, с которым он обратился накануне, 15 января, к Федеральному собранию, внушает умеренный оптимизм жителям Смоленской области. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.

«Умеренный оптимизм для населения Смоленской области внушает речь президента, с которой он обратился к Федеральному Собранию. И это после прозвучавших на декабрьской пресс-конференции крайне пессимистичных слов в адрес нашего региона как самого (!) дотируемого в России. Да и доля населения, проживающего за чертой бедности — одна из самых высоких. Значит выравнивание территорий — это как раз то, что очень нам нужно! Особенно если весь тот комплекс мер, которые предложил президент «ради достижения нового качества жизни», будет финансироваться из федерального бюджета…» — считает собеседница агентства.

Демографическая проблема, которая заняла одно из ведущих мест в послании Путина, для Смоленской области является краеугольной, напоминает Нина Розанова.

«Губернатор Алексей Островский уже ввел с 2020 года областной материнский капитал в размере 163 тысяч 300 рублей на второго ребенка. Поэтому работа в «тандеме» с президентом по повышению рождаемости может наконец-то дать свои плоды. Ведь предыдущие меры в области поддержки семьи демографическую ситуацию в регионе, увы, не улучшили», — отмечает эксперт.

«А если удастся удержать наших выпускников, убегающих в столичные вузы, в вузах региональных, благодаря увеличению количества бюджетных мест, и оставить их работать в области, то можно сформировать то интеллектуальное ядро, которое как раз и будет реализовывать новые амбициозные научно-технологические программы. И не где-нибудь, а на малой родине. Тем более что надо развивать не так давно созданный IT-кластер. «Сейчас время смелых инициатив», — сказал президент, а кому, как не молодым, двигать вперед Смоленскую область», — добавила Нина Розанова.

«Что касается перспектив для нашего региона нового правительства, то надеемся, что практически уже экс-начальник Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин оценит по достоинству тот факт, что хоть с уровнем собираемости налогов в Смоленской области всё хорошо», — уточнила собеседница агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нём он, в частности, большое внимание уделил вопросам демографии, а также выступил с рядом предложений о внесении изменений в Конституцию. В тот же день стало известно об отставке правительства Дмитрия Медведева. На пост председателя правительства России президент внёс кандидатуру Михаила Мишустина, до этого возглавлявшего Федеральную налоговую службу.