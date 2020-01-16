Брюссель, , 10:01 — REGNUM В октябре 2020 года в Одессе состоятся совместные учения Украины и НАТО. Соответствующий документ подписали в Брюсселе вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах, сообщила 15 января пресс-служба правительства Украины.

Учения пройдут с 5 по 9 октября 2020 года. Участники учений будут отрабатывать варианты реакции на ситуации, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

«Украина и НАТО отработают сценарий определённой критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение учений органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение своевременно коммуницировать между собой и информировать людей», — сказано в сообщении.

Результаты учений оценит Высшая морская школа США, которая затем предоставит свои рекомендации по улучшению результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Украина готова отправить 20 своих солдат в Ирак для участия в миссии НАТО.

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