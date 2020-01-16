Брюссель, 16 января 2020, 10:01 — REGNUM В октябре 2020 года в Одессе состоятся совместные учения Украины и НАТО. Соответствующий документ подписали в Брюсселе вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах, сообщила 15 января пресс-служба правительства Украины.
Учения пройдут с 5 по 9 октября 2020 года. Участники учений будут отрабатывать варианты реакции на ситуации, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.
Результаты учений оценит Высшая морская школа США, которая затем предоставит свои рекомендации по улучшению результатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Украина готова отправить 20 своих солдат в Ирак для участия в миссии НАТО.
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