Джакарта, , 09:54 — REGNUM Индонезийская продукция малого и среднего бизнеса стремится более широко проникнуть на российский рынок, сообщает Antara.

На встрече в Джакарте посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди и министр малого и среднего бизнеса Индонезии Тетен Масдуки обсудили возможность расширения экспорта индонезийской продукции в Россию, включая продукты питания и тропические фрукты.

Известно, что посольство Индонезии в Москве ежегодно предоставляет 75 субсидий независимым малым и средним предприятиям из Индонезии для участия в индонезийском фестивале, который ежегодно проводится в Москве.

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По словам посла Индонезии, мероприятие имело большой потенциал для продвижения индонезийских продуктов на российский рынок, учитывая, что число посетителей фестиваля достигло 117 000 человек.

Министр Тетен Масдуки со своей стороны заявил, что опыт поставок индонезийской продукции в Россию имеет хороший отклик и запросил данные о товарах, которые представляют интерес для российского рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель посла Российской Федерации в Индонезии Олег Копылов отметил увеличение торговли между Индонезией и Россией.

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