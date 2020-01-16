Москва, , 09:55 — REGNUM Вся новая конституционная конструкция федеральной власти будет балансироваться процедурами, их регламентами, сроками исполнений, законодательным аудитом и кадровыми ситами, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя смену правительства России.

«Такая сложная переплетающаяся веревочная сеть, дергающая за полномочия и ресурсы, должна помочь сохранить равновесие власти и удержать её от бонапартизма, то есть контрпутинской диктатуры одной из групп элиты. Что в условиях неустойчивой социальной обстановки особенно важно.

Президент РФ Владимир Путин понимает это, мы не зря услышали в первой части послания так много новаций про демографию, образование, медицину и выравнивание региональных возможностей.

С другой стороны, такая сложная система управления рождает риски потери управляемости, в первую очередь в регионах. И это Путин видит и поэтому говорит о том, что надо сохранить единую вертикаль публичной власти.

При этом мы должны всё-таки осознавать, что, пока сыр да бор, Михаил Мишустин до внедрения новой конструкции власти будет вторым лицом в государстве и фактически вице-президентом.

Я ожидаю, что сохранят свои посты в новом правительстве министры энергетики, промышленности, силовых ведомств и МИДа, а вот под угрозой увольнения министры социального блока, транспорта и цифровизации.

Задача нового правительства России под руководством Михаила Мишустина — это реализация нацпроектов и новой социально-демографической политики, которую президент обозначил в своем послании 15 января», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 15 января принял отставку правительства РФ, возглавляемого Дмитрием Медведевым. Спустя некоторое время выдвинул главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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