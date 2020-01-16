Иваново, 16 января 2020, 09:52 — REGNUM Для Ивановской области низкие доходы населения, бедность — остаются главными проблемами, и именно на их решение необходимо направить основные усилия. Об этом заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, комментируя послание Федеральному собранию, с которым 15 января выступил президент РФ Владимир Путин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Основная часть выступления была посвящена социальным вопросам.