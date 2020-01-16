Курган, , 09:51 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с посланием президента России Федеральному Собранию анонсировал новые формы поддержки по жилью для молодых и многодетных семей, в том числе возмещение затрат на строительство дома. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Очень важно, что тезисы главы государства о развитии социальной системы прозвучали именно в контексте развития экономики. Президент сказал о том, что нужно не просто вводить новые пособия и делать как можно больше выплат, но и развивать страну в целом, формируя сильную экономику», — отметил губернатор Зауралья.

По словам Вадима Шумкова, Курганская область уже сегодня движется по многим позициям синхронно с тезисами послания. Это и предоставление земельных участков, и жилищного займа «Свой дом», и возмещение первого взноса по ипотеке.