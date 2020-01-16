Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Ахалцихский суд в Грузии 15 января приговорил мужчину, оскорбившего депутата парламента Грузии, к аресту на трое суток. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

«Я был пьян, но больше ничего не случилось. Я сказал ему, что он предатель и изменник. Он вызвал полицию, меня арестовали и отправили под стражу на три дня. Я не знаю, зачем он вызвал полицию, он не мог вынести, когда я назвал его предателем. Я ему больше ничего не говорил», — описал журналистам ситуацию Вахтанг Робакидзе.

Напомним, инцидент произошел в поселке Бакуриани возле горнолыжного курорта. Депутат ужинал с семьей в ресторане, когда к нему подошел Робакидзе. Ранее сообщалось, что кроме оскорблений было физическое нападение, но в МВД завели дела по статьям «Угрозы» и «Неповиновение полиции».

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Грузии подтвердили информацию о нападении на депутата парламента