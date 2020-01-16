Ашхабад, , 09:43 — REGNUM Руководство управления образования Лебапской области Туркмении обязало школы директорам детски детские сады в срок до 5 февраля приобрести новые портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает «Хроника Туркменистана».

Директорам учебных заведений местные чиновники также поручили купить ковры ручной работы из натуральной шерсти с преобладанием белого цвета, изготовленные в Ахалской или в Балканской области.

Ковер на стене в фойе школ и игровых комнатах детсадов нужен для того, чтобы на него повесить портрет президента Туркмении.

Стоимость портрета Бердымухамедова за последнее время выросла до 400 манатов (7 тысяч рублей), а минимальная цена на ковер размером полтора на два метра составляет 1400 манатов (24,6 тысячи рублей).

Директорам и заведующим учебными заведениями пригрозили увольнением, если они в установленные сроки не исполнят решение управления образования. В итоге в школах и детских садах уже начали собирать на эти цели по 70 манатов (1,2 тысячи рублей) с педагогов и родителей.

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