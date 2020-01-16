Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В 2020 году в Санкт-Петербурге планируется завершить строительство 22 проблемных жилых домов на 4416 квартир, получения которых ожидают участники долевого строительства. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с исполняющим обязанности вице-премьера правительства РФ Виталием Мутко.

«Благодаря совместной работе исполнительных органов власти и застройщиков в 2019 году удалось завершить строительство и ввести в эксплуатацию 20 проблемных жилых комплексов на 6320 квартир», — сообщил Беглов.

В том числе в прошлом году были введены многолетние долгострои: «Охта Модерн» на 482 квартиры, один из корпусов ЖК «Новая Скандинавия» на 102 квартиры, а также последняя очередь одного из трех проблемных комплексов группы компаний «Норманн» — ЖК «Ижора парк».

«Проблема обманутых дольщиков в Петербурге планомерно решается. И если в 2016 году доля договоров долевого участия в проблемных объектах превышала 13% от их общего числа, то сегодня она составляет менее 2%», — отметил Александр Беглов.

Губернатор заверил, что работа по ликвидации проблемных объектов путем их достройки будет продолжена, а права дольщиков — защищены.

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