Омск, , 09:40 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию внушает уверенность в будущем, считает главный врач медико-санитарной части №9 Юрий Шаповалов.

Комментарий Шаповалова приводит официальный сайт правительства Омской области.

«Мы видим, что впереди хорошая динамика развития. Президентом были поставлены цели и задачи. Нам есть над чем работать», — подчёркивает главврач.

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Важным он считает то, что был поднят серьёзный вопрос о кадрах в больницах и поликлиниках:

«Те решения, которые были предложены, должны действительно сработать».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин зачитал послание к Федеральному собранию 15 января 2020 года в Москве.