Новосибирск, , 09:39 — REGNUM Своё послание Федеральному собранию Владимир Путин начал с демографии, что не удивительно, так как именно эта тема является главной в социальной политике современной России, считает председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» (г. Новосибирск) Сергей Крупенько.

Сергей Крупенько

«Смущает другое. Ведь известно, что главной демографической проблемой для России является не низкая рождаемость, которая характерна для многих стран мира, в том числе экономически развитых. Главная беда России — высокая смертность, прежде всего мужского населения работоспособного возраста. Есть даже специальный термин: «сверхсмертность» мужского населения. Даже сегодня, после некоторого улучшения демографической ситуации в последние годы, разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России составляет по-прежнему десять лет. Известна и главная причина такого положения: образ жизни, который, как хорошо известно специалистам, более чем на 50% определяет качество здоровья населения. Образ жизни большинства российских мужчин связан с употреблением алкоголя, курением, низкой физической культурой. По словам министра здравоохранения России, ежегодно почти 300 тысяч мужчин преждевременно умирают из-за причин, связанных с употреблением алкоголя. И это не только проблемы со здоровьем. Это — убийства, пожары, ДТП и т.д., спровоцированные спиртным. Надо отметить, что известное снижение смертности в стране в последние годы и даже некоторый естественный прирост населения связаны, прежде всего, с антиалкогольной политикой, сопровождаемой введением более жёсткого регулирования в сфере оборота спиртного. Эта политика стала проводиться с 2003 года посредством внедрения системы ЕГАИС, была продолжена реализацией государственной антиалкогольной концепции в 2009 году, предполагавшей жёсткие ограничения по времени и по месту продажи спиртного. И хотя главной целью этой политики было, скорее, снижение налоговых потерь от нелегальной продажи спиртного, положительные результаты в демографической, и в целом — в социальной, сферах дали себя знать. В настоящий момент ограничительные меры в сфере оборота спиртного заморожены. Происходит даже обратный процесс, своего рода алкогольный реванш. Предпринимаются постоянные попытки возврата пива на стадионы. Стремительно растет число точек по продаже разливного пива. Рост потребления спиртного неизбежно влечёт и рост смертности, а также рост других негативных социальных последствий, что уже отмечается государственной статистикой в последние год-два. Что касается мер поддержки рождаемости в форме материнского капитала, то эффективность их вызывает сомнения у специалистов. Безусловно, какое-то положительное влияние на стимулирование рождаемости эти средства оказывают. Однако известно, что рождаемость в целом зависит от множества факторов и, скорее, больше от культурных, нежели от экономических, подтверждение чему — высокая рождаемость в мусульманских странах с не высоким уровнем жизни. Смущает и то, что колоссальные средства, почти полтриллиона рублей, направляются якобы на поддержку демографии, без какого-либо публичного экспертного обсуждения эффективности таких мер. На наш взгляд, более разумным было бы направить эти средства на развитие массового детского и молодёжного спорта по опыту Исландии, которая показывает просто феноменальные результаты в оздоровлении нации в последние 20 лет. Думаю, что предлагаемые меры не дадут какого-либо заметного улучшения демографической ситуации, а являются скорее политтехнологическим ходом в рамках процесса «передачи власти».