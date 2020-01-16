Вашингтон, 16 января 2020, 09:41 — REGNUM Китай помогает США в решении северокорейской ядерной проблемы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
Известно, что данное заявление глава США сделал в Белом доме на церемонии подписания первого пакета документов в рамках торгового соглашения.
В своём выступлении глава Белого дома отметил, что Китай оказал большую поддержку в решении вопросов, касающихся лидера КНДР Ким Чен Ына, а также добавил, что в настоящее время ведется «очень красивая шахматная партия или игра в покер».
Эксперты предполагают, что данным высказыванием Трамп описал отношения с КНДР, а также призвал КНР сыграть важную роль в возобновлении диалога между странами.