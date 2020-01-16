Барнаул, 16 января 2020, 09:31 — REGNUM Отставку российского правительства и предложение назначить Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совбеза России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв.
Как уже сообщало ИА REGNUM, после оглашения президентского послания Федеральному собранию последовала отставка правительства. Владимир Путин порекомендовал Госдуме назначить новым российским премьер-министром главу ФНС Михаила Мишустина.
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Дмитрию Медведеву предложена специально создаваемая для него должность заместителя председателя Совбеза России.
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