Барнаул, , 09:31 — REGNUM Отставку российского правительства и предложение назначить Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совбеза России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв.

«Должность заместителя председателя Совета безопасности, на мой взгляд, это временное место для Дмитрия Медведева. Такая возможность для него передохнуть от постоянного внимания и критики. Медведева точно не списывают. Все уже успели высказаться на тему того, что тандема больше нет, но такие разговоры всё-таки преждевременны.

Медведев становится заместителем Путина в Совете безопасности. Публичный статус Медведева сейчас, конечно, куда ниже, чем у премьера, но неформально он по-прежнему остаётся человеком из команды Путина».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после оглашения президентского послания Федеральному собранию последовала отставка правительства. Владимир Путин порекомендовал Госдуме назначить новым российским премьер-министром главу ФНС Михаила Мишустина.

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Дмитрию Медведеву предложена специально создаваемая для него должность заместителя председателя Совбеза России.

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