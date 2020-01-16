Дублин, , 09:27 — REGNUM Великобритания выйдет из состава Европейского союза 31 января 2020 года, однако до конца текущего года должна будет выполнять все правила ЕС в рамках согласованного переходного периода, направленного на сглаживание его выхода из блока. Об этом накануне, 15 января, на заседании в Ирландии заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает The New York Times.

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Она добавила, что Европарламент ратифицирует соглашение о Brexit в конце месяца. По словам фон дер Ляйен, до конца 2020 года между Лондоном и Брюсселем будет проходить процесс формирования соглашений по сотрудничеству в разных сферах, в том числе, в торговле. Переговоры по этому вопросу могут начаться уже в конце февраля — начале марта.

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«Если переходный период не будет продлён после 2020 года, торговые отношения между ЕС и Великобританией с начала 2021 года будут либо регулироваться любым соглашением, которое может быть достигнуто к концу этого года, либо правилами Всемирной торговой организации», — отметила глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 2020 года законопроект о выводе Великобритании из состава Европейского союза был принят Палатой общин британского парламента в третьем чтении. Следующей инстанцией рассмотрения законопроекта о Brexit является верхняя палата британского парламента — Палата лордов.

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