Лондон, , 09:28 — REGNUM Власти Великобритании ввели санкции против Белоруссии в связи с тем, что Соединённое Королевство покидает ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Ограничительные меры против Минска связаны, как отметили в Лондоне, с подавлением в республике гражданского общества, недостаточным уважением демократических институтов и принципов. Они нацелены, в частности, на надлежащее расследование исчезновений ряда лиц и соблюдение международного права в отношении прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции Евросоюза в отношении Белоруссии были приостановлены в 2016 году, при этом остались в силе оружейное эмбарго и персональные санкции против четырёх человек.

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