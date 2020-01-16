Манила, , 09:20 — REGNUM Гражданин Индонезии, взятый в заложники группой боевиков на юге Филиппин, был освобожден в среду вечером, 15 января, сообщает Sindonews.

«Пострадавший прошел медицинское обследование и будет передан филиппинскими властями посольству Индонезии в Маниле и возвращен в Индонезию», — говорится в сообщении МИД страны.

Власти Индонезии выразили признательность правительству Филиппин за плодотворное сотрудничество в деле освобождения индонезийских заложников.

Напомним, освобожденный гражданин Индонезии был одним из трех жителей страны, которых похитили у берегов Малайзии 23 сентября 2019 года. Двое других заложников были освобождены 22 декабря 2019 года.

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