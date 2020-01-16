Барнаул, , 09:18 — REGNUM Если Михаил Мишустин, как премьер-министр российского правительства, уменьшит «бюрократические глупости», то и «Слава Богу», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политике Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Путина назначить главу Федеральной налоговой службы главой российского правительства, он пояснил:

«Лично с Мишустиным не знаком. Но фамилию его отмечал, когда он возглавил налоговую службу. С его приходом бросилось в глаза, что при сдаче налоговой отчетности явно уменьшились «бюрократический глупости» и налоговая стала работать заметно лучше.

Кроме этого, ему удалось стянуть почти все налоги на себя. А до этого надо было сдавать отчетность по разным ведомствам. Сегодня, правда, ему не удалось повернуть на себя только платежи по социальным платежам на страхование от профзаболеваний (травм). Удалось ему найти диалог с Таможенной службой, правда путем «посадок» в ФТС. А в результате успешно запущены проекты по отслеживанию импорта ряда товаров, например, шубы. Запущены громадные системы отслеживающие выпуск и движение алкоголя на рынках страны.

В общем, мне фамилия Мишустина выделяется этим переломом, когда в налоговой службе стало меньше тупых бюрократических наворотов. Если он, как премьер, уменьшит подобные «бюрократические глупости» при издании постановлений правительства, то и слава Богу. Но мы-то прекрасно должны понимать, что он лишь представитель одной из команд, которая должна отыграть свою роль в решении проблемы «транзита власти 2024».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после оглашения послания Федеральному собранию российского президента Владимира Путина последовала отставка правительства. А сегодня, 16 января, Госдума обсудит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «Мишустина отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов».

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