Пермь, , 09:18 — REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал своевременной мерой инициативу Владимира Путина об увеличении бюджетных мест в региональных вузах.

Пермский губернатор отметил: «Ребята будут поступать, уже понимая, что они какое-то время отработают в бюджетной сфере. Мы им предоставим места, краевые больницы будут должны это сделать, а ребята должны будут отучиться, а потом прийти и отработать».

По словам Максима Решетникова, заявка на бюджетные места в ординатуру на учебный 2020/2021 год на 220 мест уже одобрена Минздравом РФ. Контрольные цифры приема на 2021 год по просьбе региона увеличены ещё в полтора раза — до 580 мест по лечебному делу и педиатрии.

«Но даже этого с учетом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест — мера очень своевременная», — подчеркнул губернатор.

Больше всего Прикамье нуждается в анестезиологах, хирургах, фтизиатрах, онкологах, травматологах, рентгенологах, специалистах по паллиативной медицине и медреабилитации.