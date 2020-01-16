Москва, , 09:10 — REGNUM Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, приехал в Госдуму и сейчас находится на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Об этом 16 января сообщила канале советник Володина по СМИ Анастасия Кашеварова.

«Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин приехал в Государственную думу, — написала она в своем Telegram-канале. — Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем Госдумы Вячеславом Володиным».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января российский лидер Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы рассмотрят его кандидатуру.

По данным СМИ, Мишустин равноудален от политических и бизнес-группировок, кроме того, он понимает ситуацию в разных сферах, имеет опыт работы с силовиками, умеет решать задачи и налаживать отношения.

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