Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин высказал в послании Федеральному собранию всё, что ранее от него ожидали граждане. Об этом заявила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.

Особое внимание Бабушкина уделила социальным решениям президента.

«Владимир Владимирович Путин предложил очень сильные меры поддержки семьи и семейных ценностей», — считает спикер.

Председатель заксобрания отдельно отметила предложение ввести маткапитал при рождении первенца и увеличить размер помощи при рождении второго ребёнка. Кроме того, востребованным будет и обеспечение бесплатным питанием всех учащихся младшей школы, уверена Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

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