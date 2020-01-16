Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Отчет правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в котором говорится о нарушениях прав человека в Грузии, наносит вред имиджу грузинских властей. Такое заявление сделал 15 января председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Упоминаются все существующие в стране проблемы: использование правоохранительных структур в политических целях, беззаконие, насилие, политическое преследование, в том числе дела, связанные с [бывшим генеральным директором канала «Рустави 2»] Никой Мелия и многие другие события», — сказал Гоциридзе.

Он выразил уверенность, что стоит правящей партии «Грузинская мечта» уйти с политической сцены, докладов подобных тому, что опубликовала HRW, якобы не будет, а Грузия начнет развиваться.

Также Гоциридзе считает, что публикация отчета незадолго перед парламентскими выборами окажет значительные влияние на исход голосования.

«Этот доклад можно считать последним докладом перед выборами, и мы можем назвать его черным венком на кладбище «Грузинской мечты», — заявил лидер ЕНД.

Напомним, партия «Единое национальное движение» было основано Михаилом Саакашвили, в его бытность президентом Грузии. Она уступила роль правящей партии в 2012 году, после чего перешла в оппозицию.

Как передавало ИА REGNUM, в ежегодном докладе HRW, опубликованном 15 января, был раздел, посвященный Грузии. Правозащитники посчитали, что правоохранителей, которые сдерживали толпу протестующих 20 июня 2019 года, недостаточно наказали за применение слезоточивого газа и резиновых пуль, а работники на грузинских предприятиях систематически работают более 8 часов в день. Кроме того, в HRW отрицательно отозвались о решение Европейского суда признать правомочным смену владельца телеканала «Рустави 2».

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