Киев, , 09:10 — REGNUM Заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что на скандальных аудиозаписях, якобы сделанных на совещании с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, её голоса нет. Об этом Ковалив заявила 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«На плёнках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, кто знаком со мной, скажет, что на плёнках не мой голос и не мой стиль общения», — написала она.

Ковалив отметила, что не знает, ни когда проходили переговоры, ни были ли они вообще.

Напомним, 15 января на сервисе YouTube были опубликованы аудиозаписи совещания, в котором якобы принимали участие премьер-министр Гончарук, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, министр финансов Украины Оксана Маркарова и заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Во время совещания человек с голосом Гончарука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет примитивное понимание экономических процессов в стране. Участники совещания обсуждали, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны к американскому доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после публикации скандальных аудиозаписей ряд экспертов заговорил о скорой отставке Гончарука.

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