Париж, , 09:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что муниципальные выборы «не являются общенациональными выборами», передает BFM TV.

«Я не считаю, что люди голосуют за того или иного кандидата, потому что поддерживают президента или нет, я считаю, что это неправда», — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистов о возможной постмуниципальной перестановке.

Президент также выразил осторожность в отношении результатов выборов, так как позиция партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» довольно слабая во многих крупных городах.

«Движение, которое привело меня на пост президента, не существовало на прошлых муниципальных выборах. Считать, что мы можем одержать победу на муниципальных выборах в одночасье, поскольку мы победили на выборах в законодательные органы, неверно», — отметил Эммануэль Макрон.

Ожидается, что муниципальные выборы пройдут во Франции в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступил на тему пенсионной реформы в Елисейском дворце.

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