Екатеринбург, 16 января 2020, 09:06 — REGNUM После отставки правительства России и предложения возглавить его руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину, не стоит ожидать разворота в экономической политике страны. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Вячеслав Вегнер напомнил, что ранее Михаил Мишустин не был причастен к каким-либо скандалам и проявил себя как эффективный руководитель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавляемое Дмитрием Медведевом правительство ушло в отставку. В свою очередь президент России Владимир Путин предложил возглавить новый состав правительства Михаилу Мишустину.