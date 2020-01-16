Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM После отставки правительства России и предложения возглавить его руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину, не стоит ожидать разворота в экономической политике страны. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

«Мишустин является членом той же команды, что и Греф, Кудрин и Набиуллина. Поэтому никакого экономического разворота ожидать не стоит», — заявил народный избранник корреспонденту ИА REGNUM.

Вячеслав Вегнер напомнил, что ранее Михаил Мишустин не был причастен к каким-либо скандалам и проявил себя как эффективный руководитель.

«Я думаю, что он на посту председателя правительства не самостоятельная фигура, а так называемый технический премьер, роль которого снять тот негатив и антирейтинг, который был у правительства Дмитрия Медведева, обеспечить популярность нового правительства и проводимых реформ, но притом не набирать веса в качестве сильной политической фигуры», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавляемое Дмитрием Медведевом правительство ушло в отставку. В свою очередь президент России Владимир Путин предложил возглавить новый состав правительства Михаилу Мишустину.