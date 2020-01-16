Барнаул, , 08:56 — REGNUM Своим посланием Федеральному собранию российский президент Владимир Путин дал старт транзиту власти через изменение институтов, которые должны выполнять роль балансира. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал алтайский политолог Константин Лукин. Комментируя политические события, последовавшие после оглашения послания, он, в частности, отметил:

«По большому счёту, мы видим отказ от суперпрезидентской республики в пользу просто президентской. Соответственно, фигура премьер-министра сейчас вывелась из ситуации транзита, и на правительство России возложили функцию осуществить этот транзит, некую передачу власти.

Отсюда возник Мишустин, который не будет претендовать на роль первого лица. Это такой технократ, про которого все говорят. Не зря многие вспоминают Фрадкова и Зубова, которые в двухтысячных годах тоже просто осуществляли именно транзит. Стоит обратить внимание на скорость принятия решений. Особенно на последнее решение: то, что совет по изменению Конституции уже создан, говорит о том, что все изменения будут приняты в течение текущего года».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января российский президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, а спустя час последовала отставка российского правительства.