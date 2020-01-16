Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал беспрецедентными меры поддержки семей с детьми, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Своими впечатлениями глава поделился на своей странице в «Фейсбук».

"Многие эксперты его уже назвали «революционным», в нём затронуты важные сферы нашей жизни. Много из озвученного напрямую коснется жителей республики, отвечает на актуальные для нас вопросы», — написал глава Бурятии.

Он выделил системные решения в сфере образования и здравоохранения, перечислив основные моменты. Кроме того, глава указал на то, что федеральный бюджет будет компенсировать две трети расходов регионов на предоставление инвестиционных налоговых вычетов, что станет существенной мерой для стимулирования инвестиционной активности.

«Дорогие земляки, как сказал президент: «Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему»! «Россия — это мы», — заключил Алексей Цыденов.

Напомним, глава государства огласил ежегодное послание Федеральному собранию 15 января. Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, в том числе главы регионов. Ранее депутат Госдумы от Бурятии заявил, что послание президента означает начало новой эпохи.

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