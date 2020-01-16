Ташкент, , 09:03 — REGNUM Рабочий визит и. о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан завершает его турне по странам Азии. Лавров прибыл в Ташкент 15 января, следует из сообщений в Twitter российского МИД.

В программе визита Лаврова — переговоры с его узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым и встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. В значительной мере визит Лаврова посвящен подготовке очередного саммита в Москве в 2020 году.

Запланировано обсуждение подготовки пакета двусторонних документов. В их числе — декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Ташкента, инициатором которой выступила узбекистанская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, визитом в Ташкент Лавров завершает турне по азиатским странам. Ранее глава российской дипломатии посетил Индию и Шри-Ланку.

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