Биробиджан, , 09:35 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн удовлетворён позицией, которую озвучил президент России Владимир Путин в отношении укрепления материнства и детства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве ЕАО.

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Глава региона подчеркнул, что меры, озвученные президентом в отношении укрепления института семьи и материнства, в первую очередь будут положительно восприняты на Дальнем Востоке, где остро стоит проблема оттока населения.

«Озвученные президентом меры смогут поспособствовать сокращению оттока населения, для нас важен каждый. Сейчас отток есть, как и в других территориях, важно повышать качество жизни населения», — сказал врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России в своём послании чётко обозначил позицию на укрепление института материнства, а также придания губернаторам большей самостоятельности.