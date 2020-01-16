Токио, , 08:52 — REGNUM Правительство Японии после отставки правительства России продолжит следить за ситуацией и надеется на продолжение переговоров по мирному договору, сообщили 16 января в японском министерстве иностранных дел.

«Это внутренний вопрос РФ, поэтому правительство Японии это не комментирует, — сообщили ТАСС в пресс-службе. — Тем не менее мы бы хотели продолжить следить за ситуацией».

В Токио надеются на продолжение «упорных переговоров в соответствии с базовым курсом, Японии, предполагающим решение территориального вопроса и подписание мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Однако Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.