Красноярск, , 09:11 — REGNUM Ожидаемой и отвечающей запросу общества на изменения назвал отставку российского правительства депутат Государственной думы от Красноярского края, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Натаров. Об этом 16 января сообщает региональный портал Newslab.ru.

«В своем послании президент обозначил претензии к правительству и к губернаторам за предыдущие послания, которые в значительной части оказались не выполнены. И я думаю, что это основной мотив такого решения. Те предложения, которые сегодня внес президент должно выполнять другое правительство. Думаю, что в обществе это будет воспринято положительно», — считает Натаров.

По мнению депутата, сейчас главное сформировать эффективную команду, которая сможет реализовывать идеи, озвученные в послании, прежде всего касающиеся уровня жизни граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию «по-своему историческим». А то, что изменение Конституции РФ предполагается провести через всенародное волеизъявление — симптоматичным.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Красноярского края назвал Послание президента «историческим»