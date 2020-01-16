Барнаул, , 08:48 — REGNUM Алтайский политолог Константин Лукин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, после которого последовала отставка российского правительства. По его мнению, «Путин перезагрузил государство».

»Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию достаточно детально расписал то, каким он хотел бы видеть перераспределение полномочий между разными властными институтами с достаточно чётким кругом вопросов, за которые они бы отвечали. Наконец-то появился смысл у Верхней палаты парламента, у губернаторов (Госсовет — это третья получается палата). И то виденье России, как некого нового социального государства, крылось, в том числе, пока в невозможности исполнения. Потому, что все равно — было признание: нацпроекты буксуют, регионы не справляются с поставленными задачами. Уход правительства целиком — это некая перезагрузка ради того, чтобы начать исполнять те ещё вещи, которые в «майских указах» были прописаны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, позднее последовало отставка правительства.