Грозный, 16 января 2020, 08:46 — REGNUM В Чечне объяснили причины временной нетрудоспособности главы республики Рамзана Кадырова. По словам лиц из его близкого окружения, он приболел и вынужден проходить курс лечения. Это подтвердил пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов.
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — цитирует его РИА Новости.
При этом источник «Интерфакса» отметил, что ничего экстраординарного нет и глава Чечни вернется к работе после прохождения курса лечения.
Вынудить Кадырова покинуть на время рабочий кабинет иногда заставляют обычная простуда или насморк, отметил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, при этом подчеркнув, что больничный — это вынужденная мера, которая «полностью укладывается в законодательные нормы РФ».
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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января возложил обязанности руководителя субъекта на премьер-министра Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности. Очевидно, именно болезнь не позволила чеченскому лидеру присутствовать на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января.
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