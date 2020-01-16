Киев, , 08:48 — REGNUM С 16 января 2020 года вся реклама на Украине должна быть исключительно украиноязычной, сказано в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом Верховной радой Украины и опубликованном в официальных парламентских СМИ.

«С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», — заявили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время СМИ, вещающие на одном из официальных языков Европейского союза, разрешено публиковать рекламу на языке этих СМИ.

Штраф за нарушение «языкового» закона составляет 3,4−5,1 тыс. гривен или $141−212. Если нарушение произошло впервые, СМИ может отделаться предупреждением.

Напомним, закон об украинизации был принят парламентом и подписан экс-президентом Петром Порошенко незадолго до истечения срока его полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что партия продолжает провальную гуманитарную политику Порошенко. Он указал на деятельность «языкового» омбудсмена Татьяны Монаховой, чья должность была создана в рамках выполнения скандального закона.

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