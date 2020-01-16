Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Соратник личной адвоката президента США Рудольфа Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был в курсе его дел на Украине в отношении экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, получение Киевом помощи от Вашингтона зависело от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, являвшегося членом правления украинской нефтяной компании Burisma. При этом американский лидер знал о попытках оказать давление на Украину для инициирования начала расследования против Байденов, добавил он.

«Президент Трамп знал в точности, что происходило, он знал о всех моих шагах, и я бы не делал ничего без согласия (адвоката Трампа Рудольфа) Джулиани или президента», — сказал он

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитета по разведке в американской палате представителей Адам Шифф в своём письме главе судебного комитета палаты представителей США Джерри Надлеру сообщил, что в одном из флэш-накопителей содержатся записи телефонных звонков, а в другом — переписка предпринимателя Льва Парнаса, который, предположительно, занимался на Украине выполнением поручения Рудольфа Джулиани — адвоката президента США Дональда Трампа.

Читайте также: В США появились «новые доказательства» по делу об импичменте Трампу