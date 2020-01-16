Благовещенск, , 09:20 — REGNUM Приамурский политолог и бизнесмен Виктор Черемисин убеждён, что решение об отставке правительства РФ было основано в том числе и на том, что некоторые члены правительства создали органу власти негативный имидж.

Читайте также: «Все дело в приоритетах»: об отставке российского правительства

Политолог уверен, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым давно стало именем нарицательным и поводом для шуток, пишет «АмурИнфо».

"Создание имиджа политика не терпит поверхностного отношения, однако правительство Дмитрия Медведева вдоволь успело наговорить того, что не должно было бы — «денег нет, но вы держитесь» и прочие фразы, показывающие пренебрежение к своему народу. Это не делает им чести. Я надеюсь, что новое правительство будет не только позитивно воспринято народом, но и не будет давать повода для пересмотра первоначального настроя. К негативному восприятию сейчас никаких предпосылок у нового правительства нет. Единственное, что меня смутило, так это тезис о том, что Конституция должна быть выше мирового права. В этом случае должен быть соблюдён какой-то баланс. В разговорах с собеседниками я вижу, что новость об отставке правительства в основном воспринимается позитивно», — рассказал Виктор Черемисин.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке правительства РФ некоторые политологи заявили просто: всё дело в приоритетах.