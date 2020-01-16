Пекин, , 08:47 — REGNUM Первая фаза торговой сделки Китая и США в значительной степени учитывает опасения обеих сторон. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передаёт 16 января агентство «Синьхуа».

Лю Хэ подчеркнул не только экономическое, но и политическое значение документа. Он отметил, что торговая договорённость пойдёт на пользу не только Китаю и США, но и всему миру.

В ходе пресс-конференции по итогам подписания соглашения китайский вице-премьер отметил, что стороны должны решать проблемы путём переговоров, тогда как введение пошлин хорошим вариантом не является.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Вашингтоне состоялось подписание соглашения по первой фазе американо-китайской торговой сделки.

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