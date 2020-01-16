Париж, , 08:36 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго пообещала создать компанию и привлечь 20 миллиардов евро, чтобы предложить доступную аренду жилья гражданам среднего класса, сообщает Le Figaro.

«Эта компания по недвижимости с самого начала будет наделена 6 миллиардами евро, включая один миллиард евро, предоставленный городом, два миллиарда от государственных инвесторов и три миллиарда от частного сектора», — отметила Анн Идальго.

Ожидается, что в период с 2020 по 2026 год будет привлечено не менее 20 миллиардов евро для покупки зданий, их преобразования и сдачи их в аренду гражданам среднего класса.

По словам мэра, арендная плата в этих домах, «будет на 20% ниже текущей рыночной цены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет создать климатическую академию, предназначенную для обучения молодых людей в столице.

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