Барнаул, , 08:32 — REGNUM Дмитрий Медведев остался в обойме тех, кто будет претендовать на статус преемника президента России Владимира Путина. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал алтайский политолог Константин Лукин. Комментируя отставку правительства и предложение, сделанное Медведеву, он пояснил:

«Под Дмитрия Медведева в Совете безопасности (а это единственная структура, которая тоже в Конституции прописана, в отличии от Горсовета) вводят должность заместителя именно Владимира Путина и при этом его ещё вывели из правительства. Таким образом создана благоприятная среда для сосредоточении на работе в партии «Единая Россия», у которой теперь появляется шанс на субъектность.

Если раньше в массовом сознании «Единая Россия» воспринималась как партия чиновников-бюрократов, как просто придаток исполнительной власти, то теперь непартийное правительство поможет самой «Единой России» приобрести некую субъектность. Например, они теперь смогут выполнить задачи, поставленные Турчаком на ноябрьском съезде и критиковать правительство и чиновников. И это тоже некий шанс к субъектности, для того, чтобы понять, получится ли у них партия в понимании партии.

При этом антирейтинг Медведева снимается, партии даётся шанс вписать себя в политическую историю. К тому же здесь же идёт расширение роли депутатского корпуса. Он уже сегодня будет согласовывать нового премьер-министра.

Надо отметить, что само послание президента России — это была такая философская попытка оценить, какой бы хотел видеть страну Владимир Путин и что для этого надо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января, после оглашения послания Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным, последовала отставка российского правительства.

Позднее, в ходе встречи с Дмитрием Медведевым, глава государства предложил ему занять специально создаваемую для него должность в Совете Безопасности — заместителя председателя Совбеза России. При том, что главой Совбеза является президент.

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