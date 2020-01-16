Омск, , 08:27 — REGNUM В послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию «озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи, материнства, детства, образования и науки», считает председатель Омской региональной общественной организации «Поиск», заслуженный учитель России Галина Кудря.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, Галина Кудря акцентировала внимание на части выступления главы государства, посвящённой празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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«Президент дал отповедь фальсификаторам истории, которые пытаются умалить роль нашей страны в разгроме фашизма», — отметила заслуженный учитель России.

По её словам, в Омской области ведётся подготовка к празднованию 75-летия Победы, работает оргкомитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин зачитал послание к Федеральному собранию.

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