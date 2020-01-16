Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирался провести встречу с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах в ноябре 2016 года и до своего официального вступления на американский пост номер один. Об этом говорится в книге корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг, которая выйдет 21 января. Выдержки из неё 15 января публикует издание.

Как пишут авторы книги, после своей победы на выборах в ноябре 2016 года Дональд Трамп очень хотел провести встречу с президентом России.

«В ходе переходного периода он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря (и спрашивает): «Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?» — приводит The Washington Post отрывок из книги.

Отметим, книга корреспондентов газеты The Washington Post называется «Очень стабильный гений». Так себя назвал действующий президент США, когда отвечал в 2018 году на критику представителей американской Демократической партии.