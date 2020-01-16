Павлодар, Казахстан, 16 января 2020, 08:22 — REGNUM Акимат (администрация) Павлодарской области Казахстана отменил несколько совещаний с участием акима (главы) региона Булата Бакауова, сообщает 16 января издание Today. kz со ссылкой на областную администрацию.
Отмечается, что 16 января отменены коллегии с тремя управлениями области. Причиной стало проведение встречи главы региона с маломобильными группами местных жителей, заявили в администрации.
Напомним, 15 января СМИ Казахстана сообщили, что сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) арестовали Булата Бакауова по подозрению в коррупции. Позднее в пресс-службе администрации области опровергли сообщение об аресте.
Вечером 15 января сам Бакауов опубликовал в социальной сети сообщение о проведении коллегии департаментов индустриально-инновационного развития. Сообщение описывает только рабочие вопросы встречи.