Благовещенск, , 09:42 — REGNUM Об отставке правительства как о попытке улучшить российскую действительность рассказал доцент кафедры журналистики Амурского госуниверситета, кандидат философских наук, социолог, политолог Юрий Магницкий.

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Известный в Приамурье политолог уверен, что отставка правительства есть ни что иное, как один из элементов совершенствования государственности, пишет АмурИнфо.

«Отставка не значит, что правительство работало плохо, или что оно всё провалило. Правительство работало как могло: в тех очень сложных условиях, в каких мы живём. На Западе делаются предположения, что Путин не оставит страну, что он предан России и будет работать до конца. Не исключено, что он и в дальнейшем будет контролировать ситуацию в стране, влиять на политику. Для этого есть разные модели, вопрос только в том, будет ли Путин это делать», — считает Юрий Магницкий.

Политолог уверен, что новый состав правительства сможет повысить уровень жизни населения России, сможет решить демографическую проблему, создать «подушку» национальной безопасности.

«Путин много внимания уделил системе государственного управления, акцентируя на управление регионами. Сами регионы этим посланием, можно так сказать, уравниваются в возможностях с центром. В такой схеме возникает возможность решить проблему отстающих регионов, требующих развития», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политологов Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января было новаторским и прорывным.