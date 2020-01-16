Париж, , 08:20 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступил на тему пенсионной реформы в Елисейском дворце после правительственного семинара, сообщает Le Figaro.

Эдуард Филипп оценил, что забастовка сотрудников национальной компании французских железных дорог (SNCF) и государственной структуры, управляющей общественным транспортом в Париже (RATP) против пенсионной реформы «длится слишком долго».

«Следующие шесть месяцев не будут посвящены исключительно реформированию пенсионной системы», — предупредил премьер-министр страны.

«Я не буду удовлетворен, пока все пользователи железных дорог на национальном уровне и все пользователи общественного транспорта на уровне Иль-де-Франс не вернутся к нормальной жизни», — добавил Эдуард Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка против пенсионной реформы во Франции обходиться RATP и SNCF в сотни миллионов евро.

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